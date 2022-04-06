Италия

Сторони знаходяться на фінальній стадії переговорів.

Наполі та Хетафе домовились про трансфер флангового захисника іспанського клубу Матіаса Олівейри.

Сума угоди складатиме 13 млн євро, з яких 2 млн в якості бонусів, повідомляє Ніколо Скіра. Контракт будет розрахований до літа 2027 року.

Футболіст же буде отримувати 1,4 млн євро на рік.

В поточному сезоні 24-літній Олівейра зіграв 25 матчів за Хетафе, забивши один м'яч, та віддавши дві результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що у послугай захисника зацікавлений мадридський Атлетіко.