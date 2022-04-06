Италия

Захиснику Інтера довелося домагатися своїх грошей через суд.

Улітку 2018 року нідерландський центральний захисник Стефан де Врей перейшов із складу римського Лаціо до міланського Інтера на правах вільного агента.

Під час перемовин сторону футболіста представляла агенція спортивного менеджменту SEG, проте, як пізніше стало відомо зі слухань за участі цієї спортивної контори, вона діяла виключно в інтересах міланського клубу.

За підписану угоду SEG отримала від "змій" 7,5 млн євро, про що де Врею стало відомо тільки минулого року, після чого він звернувся до суду в пошуках компенсації.

Як у підсумку вдалося з’ясувати, SEG порушила спортивне законодавство, коли одночасно представляла позиції двох сторін договору, при тому що одна з них про це не була повідомлена заздалегідь.

Утім, оскільки підсумкову шкоду, яку було завдано гравцеві Інтера, встановити фактично не можливо, то де Врею вирішили присудити 4,75 млн євро в якості справедливої компенсації.