Италия

Виконавець має середні показники результативності в чемпіонаті, проте нерідко відзначається в Лізі конференцій.

Норвезький Буде-Глімт у поточному єврокубковому сезоні став справжньою перепоною для римської Роми на груповому етапі Ліги конференцій УЄФА, а тепер буде загрожувати подальшим амбіціям "вовків" у цьому турнірі вже на стадії чвертьфіналу.

"Жовто-чорні" на своєму полі розгромили італійську команду з рахунком 6:1, а потім зіграли в бойову нічию на Стадіо Олімпіко в Римі (2:2). При цьому, три м’ячі на рахунок своєї команди записав нападник Ола Сольбаккен, який є одним із найбільш прогресуючих футболістів своєї вікової категорії в країні.

Удалі виступи в першій очній дуелі з боку 23-річного виконавця були відмічені також і з боку головного тренера Роми — Жозе Моуріньо, як повідомляє норвезька преса, хоче бачити гравця в складі римлян вже наступного трансферного вікна.

Зауважимо, що поточна угода Сольбаккена з Ромою буде дійсна до кінця 2022 року, а від її продовження відмовився власне сам гравець.

"Вовки" почнуть перемовини з суми в 5 млн євро.