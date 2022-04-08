Италия

Наставник Ювентуса розповів про останні новини команди.

Напередодні черговоро матчу Серії А головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі розповів про стан справ в клубі.

Також фахівець поділився останніми новинами з лазарету команди.

"Фізично команда готова до гри з Кальярі. Локателлі вибув на місяц, також не буде грати й діскваліфікований Мората. Маккені також буде доступний ближе до травня.

На матч з Кальярі ми їдемо виключно за перемогою. Це фізично сильна команда, котра дуже добре володіє м'ячем", — розповів Аллегрі клубній прес-службі.

Відзначимо, що матч Кальярі — Ювентус відбудеться завтра о 21:45 за київським часом.