Италия

Туринський клуб потроху звужує коло власних інтересів.

Туринський Ювентус у поточному сезоні фактично розпрощався зі сподіваннями завоювати чемпіонський титул на внутрішній арені, тому може поступово перемикати увагу на майбутнє трансферне вікно, під час якого "зебри" будуть підшукувати всі можливі шляхи для посилення власної кадрової обойми.

Зокрема, доволі гостро перед "Старою Синьйорою" стоїть проблема ротації на позиції лівого захисника.

Ювентус, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, зрештою звів свій вибір до трьох можливих гравців: Емерсона з лондонського Челсі, Ренана Лоді (Атлетіко Мадрид) та Овена Вейндала (АЗ Алкмаар).

Нагадаємо, що контракт одного з поточних лівих захисників туринського клубу, Алекса Сандро, завершується наприкінці наступного сезону, тоді як Лука Пеллегріні має намір повернутися з оренди в Дженоа.

До речі, напередодні стали відомі окремі позиції, які також має наміри посилити туринський клуб.