Закінчився матч чемпіонату Німеччини.
Рома, Getty Images
10 апреля 2022, 21:00
В рамках 32 туру італійської Серії А Рома вдома перемогла Салернітану.
У першому таймі забила Салернітана. Рібері відмітився асистом, а Радованович став автором голу.
Рома довго не могла зрівняти рахунок, але це все ж їм вдалося. Перес, який вийшов на заміну, забив на 82 хвилині, а Смоллінг приніс "вовкам" перемогу на 85.
Рома - Салернітана 2:1
Голи: Перес, 82, Смоллінг, 85 — Родованович, 22
- Рома: Руй Патрісіу , Карсдорп , Смоллінг , Кумбула ( Дзаньоло , 46), Рожер , Мхітарян , Сержіу Олівейра ( Шомуродов , 68), Крістанте ( Верету , 75), Абрахам , Афена- Гьян (Перес, 68), Ель-Шаараві ( Залевські , 68).
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- Салернітана: Сепе , Маццокки ( Ярошиньскі , 74), Радованович , Дьомбер , Раньєрі ( Дрэгушин , 60), Обі ( Дзортеа , 65), Кулібалі , Бохінен ( Кастанос , 65), Едерсон , Рібері ( Верді, 75), Джуріч.
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- Попередження: Бохінен (13), Кумбула (21), Джурич (30), Дьомбер (41), Крістанте (54), Рібері (67), Сепе (71), Кастанос (75), Мхітарян (80), Дзортеа (81), Радованович (90), Абрахам (90), Руй Патрісіу (90).