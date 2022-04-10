Италия

Закінчився матч чемпіонату Німеччини.

В рамках 32 туру італійської Серії А Рома вдома перемогла Салернітану.

У першому таймі забила Салернітана. Рібері відмітився асистом, а Радованович став автором голу.

Рома довго не могла зрівняти рахунок, але це все ж їм вдалося. Перес, який вийшов на заміну, забив на 82 хвилині, а Смоллінг приніс "вовкам" перемогу на 85.

Рома - Салернітана 2:1

Голи: Перес, 82, Смоллінг, 85 — Родованович, 22