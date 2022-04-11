Италия

Досвідчений захисник зацікавив двох італійських грандів.

Після переходу зі складу Сассуоло влітку 2018 року, центральний захисник Франческо Ачербі став невід’ємною складовою оборони римського Лаціо.

Однак, прихід на пост головного тренера "орлів" Мауріціо Саррі, судячи з усього, змінив мікроклімат команди, що в свою чергу призвело до того, що досвідчений виконавець зараз уже бажає покинути клуб найближчого трансферного вікна.

Інформацією про це поділився італійський журналіст Ніколо Скіра, додатково вказавши можливі напрямки продовження кар’єри 34-річного футболіста.

Як з’ясувалося, туринському Ювентусу та міланському Інтеру було запропоновано кандидатуру Ачербі в якості можливого придбання, проте через свій вік він наразі не є головним пріоритетом для обох клубів.

Зауважимо, що в поточному сезоні Ачербі відіграв 30 матчів, забивши три голи та віддавши дві гольові передачі.