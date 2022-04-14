Италия

Римський клуб контактував із футболістом із приводу укладання угоди.

Взаємини між туринським Ювентусом та нападником Федеріко Бернардескі доживають останні місяці, бо поточний контракт між сторонами закінчується одразу після завершення сезону, але жодної домовленості стосовно його продовження немає.

Зрештою, п’ятирічне перебування виконавця в Турині може перейти в фазу виступів у складі римського Лаціо, що дозволить йому залишитися в італійський Серії A заради якомога пильнішої уваги тренерського штабу національної збірної.

Італійський журналіст Ніколо Скіра повідомляє про предметний інтерес та розпочаті переговори збоку "орлів", проте "бьянкочелесті" можуть у підсумку зіштовхнутися з фактом високої, як для їх реалій, заробітної платні Бернардескі, через що навіть гарні взаємини Федеріко та головного тренера команди, Мауріціо Саррі, можуть не допомогти.

У поточному сезоні Бернардескі зіграв 28 матчів, забивши один гол та віддавши шість гольових передач.