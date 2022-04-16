Италия

Клуб розробив новий комплект ігрової.

Туринський Ювентус представив вболівальникам четверту ігрову форму. Фото поширила прес-служба клубу.

У розробці цього комплекту форми приймали участь компанія Adadas та відомий бразильський художник Едуардо Кобра.

Художник вибрав такі кольори, щоб показати цінності освіти, єдності та інклюзивності футболу у нашому світі.

Зазначимо, шо на рукавах форми є елементи українського стягу — жовто-блакитні кольори.

У цій формі Ювентус зіграє проти Болоньї. Матч відбудиться 16 квітня о 19:30 за київським часом.