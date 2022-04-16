Клуб розробив новий комплект ігрової.
Фото ФК Ювентус
16 апреля 2022, 16:24
Туринський Ювентус представив вболівальникам четверту ігрову форму. Фото поширила прес-служба клубу.
У розробці цього комплекту форми приймали участь компанія Adadas та відомий бразильський художник Едуардо Кобра.
Художник вибрав такі кольори, щоб показати цінності освіти, єдності та інклюзивності футболу у нашому світі.
Зазначимо, шо на рукавах форми є елементи українського стягу — жовто-блакитні кольори.
У цій формі Ювентус зіграє проти Болоньї. Матч відбудиться 16 квітня о 19:30 за київським часом.