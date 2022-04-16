Италия

Закінчились матчі чемпіонату Італії.

В рамках 33 туру італійської Серії А закінчились два поєдинки.

Удінезе вдома переміг Емполі. Гості забили у першому таймі у свої ворота — автор автоголу Ісмаілі. У другому на голи від Делофеу, Пуззетто та Самарджича відповів Пінамонті.

Удінезе - Емполі 4:1

Голи: Ісмаілі (АГ), 6, Делофеу, 52, Пуззетто, 79, Самарджич, 87 — Пінамонті, 67

Сампдорія вдома програла Салернітані. За перших 10 хвилин гості забили двічі. Спочатку відзначився Фасіо, після — Лоуренсо. На 32 один гол відіграв Капуто.

Владислав Супряга розпочав гру на лаві для запасних і на поле, незважаючи на те, що Сампдорія програвала, так і не вийшов.

Сампдорія — Салернітана 1:2

Голи: Капуто, 32 — Фасіо, 4, Лоуренсо, 6