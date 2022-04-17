Италия

Гравцю доведеться шукати собі новий клуб.

Через помітний брак ігрового часу півзахисник міланського Інтеру Стефано Сенсі під час зимової трансферної кампанії був змушений піти до оренди в генуезьку Сампдорію, у складі якої почав хоча б стабільно з’являтися на футбольному полі.

Проте, сезон поступово добігає кінця, що означає лишень одне — 26-річному виконавцеві доведеться повертатися назад до складу "змій", однак ті, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, не мають жодних планів стосовно його кандидатури на наступний футбольний рік.

У підсумку, італієць постає перед необхідністю зробити вибір на користь трансферу до іншого клубу.

Інтерес до нього висловлювала Монца, яка зараз виступає в другому за силі дивізіоні, проте має всі можливості перейти до еліти наступного футбольного року.

За Сампдорію цього року Сенсі зіграв уже дев’ять матчів, забивши один гол.