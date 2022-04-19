Италия

Football.ua представляє анонс матчу Кубка Італії.

У матчі-відповіді півфіналу Кубка Італії Інтер у міланському дербі зіграє проти Мілана.

Інтер — Мілан

Вівторок, 19 квітня, 22:00. Джузеппе Меацца (Мілан). Головний арбітр матчу — Мауріціо Маріані. Трансляція на Megogo.

Поєдинок Інтера проти Мілана за своєю афішею заслуговує на фінал Кубку Італії. Але лише один клуб буде боротися за головний трофей.

Інтер підходить до відповідальної гри у оптимальних кондиціях. Незважаючи на те, що команда не займає перше місце у чемпіонаті, в останніх матчах вони набрали необхідну форму, здобув три перемоги поспіль. В одному з цих матчів хлопці Індзагі виграли в туринського Ювентуса. У Кубку Інтер розпочав зі стадії 1/8, де пройшов Емполі у нервовому поєдинку. Далі команда здолала Рому на класі та вийшла на запеклого суперника — Мілан. Перший матч закінчився з рахунком 0:0. Але саме у господарів є невелика перевага перед другою грою — жоден гравець не перебуває у лазареті і готовий допомогти.

У Мілана також дуже гарний настрій, адже саме цей клуб очолює турнірну таблицю Серії А та близький вперше за довгий час до Скудетто. Але відрив невеликий, що не дає їм розслабитися. Останні три ігри показали, що є проблема із реалізацією, адже дві з них закінчувалися із рахунком 0:0. Лише крайню гру Мілан виграв — із рахунком 2:0 Дженоа. У "россонері" є проблемі зі складом. Чотири гравці пропустять гру, серед яких важливою фігурою виглядає Златан Ібрагімович. Інші не грають вже деякий час, через те, що заліковують старі травми.

Орієнтовні склади

Не зіграють: Ібрагімовіч, Кастильєхо, Кьєр, Флоренці.

Під питанням: Калабріа, Романьолі.

Що казали перед матчем?

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі:

"Ми знаємо важливість завдання і те, чим воно є для нас. У нас три перемоги поспіль, і ми готові. Кубок Італіії потрібно відокремлювати від чемпіонату. Ми беремо участь у обох турнірах, а це означає, що у нас все добре, адже у січні ми також виграли Суперкубок. Ми зіграємо проти Мілана вчетверте за сезон. Ми хочемо перемогти, бо наша мета – фінал Кубка Італії".

Головний тренер Мілана Стефано Пьолі:

"Чим більше ви згуртовані, тим більше у вас шансів на перемогу. Вчора ми всі разом добре пообідали, також із сім’ями. Це був позитивний день, навіть якщо завтра важливий матч. Вогонь горить, але під контролем; Я бачу, що гравці правильно зосереджені, уважні та мотивовані, щоб підтвердити те, що ми робимо".