Италия

Клуб бажає підписати хавбека.

Міланський Інтер бажає підписати півзахисника та лідера франкфуртського Айнтрахту Філіпа Костіча.

29-річний хавбек із Сербії поручив новим агентам вести перемовини з чинним чемпіоном Італії. Про це повідомляє Флоріан Плеттенбер

Інтер пропонує футболісту вигідний контракт на чотири роки із заробітною платою та 5 мільйонами євро на рік.

Айнтрахт готовий продати свого лідера і буде дивитись на пропозиції. Сума — не меньше 15 мільйонів євро.

На рахунку Костича 36 матчів за Айнтрахт в усіх змаганнях, у яких він забив 7 голів та віддав 12 асистів.