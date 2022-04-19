Клуб бажає підписати хавбека.
Філіп Костіч, Getty Images
19 апреля 2022, 09:26
Міланський Інтер бажає підписати півзахисника та лідера франкфуртського Айнтрахту Філіпа Костіча.
29-річний хавбек із Сербії поручив новим агентам вести перемовини з чинним чемпіоном Італії. Про це повідомляє Флоріан Плеттенбер
Інтер пропонує футболісту вигідний контракт на чотири роки із заробітною платою та 5 мільйонами євро на рік.
Айнтрахт готовий продати свого лідера і буде дивитись на пропозиції. Сума — не меньше 15 мільйонів євро.
На рахунку Костича 36 матчів за Айнтрахт в усіх змаганнях, у яких він забив 7 голів та віддав 12 асистів.