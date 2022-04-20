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Інтер — Мілан 3:0
Голи: Лаутаро Мартінес, 4, 40, Госенс, 82

Інтер: Ханданович — Шкрініар, Де Врей, Бастоні (Д’Амброзіо, 78) — Дарміан, Барелла, Брозовіч, Чалханоглу (Відаль, 74), Перішич (Госенс, 79) — Корреа (Санчес, 70), Лаутаро Мартінес (Джеко, 70).

Мілан: Меньян — Калабрія (Габбья, 73), Калулу, Томорі, Ернандес — Беннасер (Круніч, 73), Тоналі (Діас, 46) — Салемакерс (Мессіас, 46), Кесс’є, Леау (Лазетіч, 86) — Жиру.

Попередження: Шкрініар — Ернандес, Томорі.