Италия

Інтер не залишив шансів Мілану на шляху до фіналу Кубку Італії

Колектив Сімоне Індзагі тричі вразив ворота суперників, забезпечивши собі першу з перепусток на вирішальну гру.

Інтер — Мілан, Getty Images

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Інтер — Мілан 3:0

Голи: Лаутаро Мартінес, 4, 40, Госенс, 82



Інтер: Ханданович — Шкрініар, Де Врей, Бастоні (Д’Амброзіо, 78) — Дарміан, Барелла, Брозовіч, Чалханоглу (Відаль, 74), Перішич (Госенс, 79) — Корреа (Санчес, 70), Лаутаро Мартінес (Джеко, 70).



Мілан: Меньян — Калабрія (Габбья, 73), Калулу, Томорі, Ернандес — Беннасер (Круніч, 73), Тоналі (Діас, 46) — Салемакерс (Мессіас, 46), Кесс’є, Леау (Лазетіч, 86) — Жиру.



Попередження: Шкрініар — Ернандес, Томорі.