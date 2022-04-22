Италия

Вінгери Шахтаря та ПСЖ потрапили у шорт-лист туринського гранду, який не зміг домовитися з Дібалою щодо умов нового контракту.

Нападник Пауло Дібала залишить туринський Ювентус наприкінці поточного сезону на правах вільного агента, оскільки його нинішній контракт підходить до завершення.

Як повідомляє Sky Sport Italia, керівництву "старої синьйори" так і не вдалося дійти згоди з 28-річним аргентинцем щодо продовження контракту, тому туринці змушені шукати заміну одному зі своїх лідерів.

За інформацією джерела, у шорт-лист Ювентуса потрапили вінгер донецького Шахтаря Давид Нерес та атакуючий півзахисник ПСЖ Анхель Ді Марія.

Нагадаємо, що бразилець, як і більшість інших легіонерів, за дозволом ФІФА залишив розташування Шахтаря через повномасштабне військове вторгнення російських окупантів в Україну наприкінці лютого цього року. Дебютувати за "гірників" в офіційних матчах Нерес так і не встиг.

Що стосується Ді Марії, то його контракт із ПСЖ закінчується наприкінці сезону, і сторони не продовжуватимуть його. Із 34-річним аргентинцем Ювентус уже контактував, але нічого ще не вирішено.