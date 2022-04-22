Вінгери Шахтаря та ПСЖ потрапили у шорт-лист туринського гранду, який не зміг домовитися з Дібалою щодо умов нового контракту.
Давід Нерес, ФК Шахтар Донецьк
22 апреля 2022, 11:21
Нападник Пауло Дібала залишить туринський Ювентус наприкінці поточного сезону на правах вільного агента, оскільки його нинішній контракт підходить до завершення.
Як повідомляє Sky Sport Italia, керівництву "старої синьйори" так і не вдалося дійти згоди з 28-річним аргентинцем щодо продовження контракту, тому туринці змушені шукати заміну одному зі своїх лідерів.
За інформацією джерела, у шорт-лист Ювентуса потрапили вінгер донецького Шахтаря Давид Нерес та атакуючий півзахисник ПСЖ Анхель Ді Марія.
Нагадаємо, що бразилець, як і більшість інших легіонерів, за дозволом ФІФА залишив розташування Шахтаря через повномасштабне військове вторгнення російських окупантів в Україну наприкінці лютого цього року. Дебютувати за "гірників" в офіційних матчах Нерес так і не встиг.
Що стосується Ді Марії, то його контракт із ПСЖ закінчується наприкінці сезону, і сторони не продовжуватимуть його. Із 34-річним аргентинцем Ювентус уже контактував, але нічого ще не вирішено.