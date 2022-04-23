Италия

Відбулися чергові матчі 34 туру італійського чемпіонату.

Сьогодні, 23 квітня, відбулися чергові поєдинки 34 туру італійської Серії А.

У першій грі Аталанта у гостях впевнено обіграла Венецію з рахунком 3:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 44 хвилині, коли відзначився Пашаліч. На початку другого тайму Сапата подвоїв перевагу для гостей, а потім Муріель довів його до розгромного. Господарі відповіли лише влучним ударом Чрнігоя за десять хвилин до кінця зустрічі.

Після 33 ігор Аталанта набрала 54 очки і займає восьме місце в турнірній таблиці, а у Венеції 22 бали і останній рядок.

Венеція — Аталанта 1:3

Голи: Чрнігой, 80 — Пашаліч, 44, Сапата, 47, Муриель, 63.

Венеція: Мяепяя — Матею, Свобода, Чеччароні, Ульман — Бузіо (Чрнігой, 62), Ампаду, Кюізанс (Перетц, 75) — Араму (Ба, 81), Окереке (Йонсен, 62), Анрі (Нсаме, 75).

Аталанта: Хуан Муссо — Скалвіні (Демірал, 64), Джимсіті, Паломіно — Хатебур, де Роон, Фройлер (Копмейнерс, 64), Дзаппакоста — Пашаліч (Бога, 76) — Муриель (Сіссе, 88), Сапата (Пессіна, 77).

Попередження: Скалвіні, Сапата, Джимсіті.

У другій грі Торіно на своєму полі обіграв Спецію з рахунком 2:1. Господарі вийшли вперед уже на четвертій хвилині, коли Лукіч реалізував пенальті. Потім у середині другого тайму Лукіч оформив дубль. Гості відповіли точним ударом Маная на шостій компенсованій хвилині — також із пенальті.

Також зазначимо, що у складі Спеції весь двобій провів українець Віктор Коваленко, але він нічим результативним не запам'ятався.

Після 33 ігор у Торіно 43 очки та 11 місце, а у Спеції – 33 бали та 15 рядок.

Торіно — Спеція 2:1

Голи: Лукіч, 4 (з пенальті), 69 — Манай, 90+6 (з пенальті).

Торіно: Мілінковіч-Савіч — Зіма, Бремер (Джиджи, 75), Родрігес (Бонджорно, 46) — Сінго (Ансальді, 85), Річчі, Лукіч, Войвода — Сек (Прат, 61), Пьяца (Брекало, 61) — Санабрія.

Спеція: Проведель — Аміан, Ерліч (Антіст, 46), Ніколау, Феррер Каналс (Штрелец, 70) — Ківьор, Хрістов — Гьяси, Коваленко, Агудело — Манай.

Попередження: Бремер — Ерліч, Ніколау.