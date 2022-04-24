Италия

Пропонуємо до вашої уваги анонс зустрічі.

Лаціо у рамках поєдинку тридцять четвертого туру чемпіонату Італії прийме на своєму полі Мілан.

Лаціо — Мілан

Неділя, 24 квітня, 21:45. Стадіон Олімпіко (Рим). Головний арбітр зустрічі – Марко Гуїда.

Лаціо після тридцяти трьох зіграних матчів набрав 56 балів і знаходиться на шостому рядку турнірної таблиці, намагаючись наздогнати принципового суперника Рому, щоб забратися в зону Ліги Європи. У минулому турі команда Мауріціо Саррі приймала на своєму полі Торіно та зіграла внічию з рахунком 1:1.

Шансів наздогнати Ювентус у римлян практично немає, тому боротьба з Ромою виглядає найоптимістичнішим варіантом для "орлів", але не варто забувати, що Фіорентина і Аталанта теж хочуть потрапити в єврокубки, а перевага перед ними у Лаціо зовсім несуттєва. Зазначимо, що у цій грі на користь Лаціо каже вдала статистика у матчах на своєму полі.

Мілан, у свою чергу, продовжує боротьбу з Інтером за чемпіонство. Команда Пьолі явно сподівалася, що Рома зможе відібрати очки у "нерадзуррі", але не склалося. Тепер перед Міланом стоїть дуже непросте випробування, адже якщо відпустити суперника на даному відрізку чемпіонату, то вже потім можна не наздогнати.

У минулому турі Мілан грав проти Дженоа на своєму полі і досяг впевненої перемоги з рахунком 2:0, забивши в кожному з таймів по голу.

Стефано Пьолі, як і раніше, не може розраховувати на Ребіча та Ібрагімовича, а Мауріціо Саррі доведеться обійтися без Педро, Раду, Патріка та Рейни.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Педро, Раду, Патрік, Рейна — Флоренці, Ребіч, Ібрагімович

Цікаві факти:

Мілан не пропустив у своїх останніх 6 матчах (Серія А).

Лаціо не програв у 27 з останніх 29 домашніх матчів (Серія А).

В останніх 7 іграх Мілана (Серія А) було забито менше 2,5 м'ячів.

Мілан не програв у своїх останніх 11 матчах (Серія А).