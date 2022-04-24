Италия

Закінчився поєдинок чемпіонату Італії.

В рамках 34 туру італійської Серії А Салернітана вдома переграла Фіорентину з рахунком 2:1.

В першому таймі глядачі спостерігали за одним голом. Його автор — форвард Салернітани Джуріч.

У другому таймі гості зрівняли рахунок завдяки влучному пострілу від Сапонари. На 79 Салернітана знову вийшла вперед. Гол забив Бонаццолі.

Через поразку Салернітані, Фіорентина втратила класну можливість піднятись у зону єврокубків.

Салернітана - Фіорентина 2:1

Голи: Джуріч, 9, Бонаццолі, 79 — Сапонара, 64

Салернітана: Сепе, Маццоккі, Фасіо, Дьомбер, Раньєрі, Дзортеа (Руджері, 75), Кулібалі (Кастанос, 75), Бохінен, Эдерсон, Верді (Рібери, 46), Джуріч (Бонаццолі, 75).

Фиорентина: Терраччано, Венуті (Одріосола, 59), Ігор, Міленкович, Бірагі (Терзіч, 67), Данкан, Амрабат, Мале (Кальєхон, 67), Іконе (Сапонара, 46), Артур (Пьонтек, 59), Гонсалес.

Предупреждение: Дьомбер.