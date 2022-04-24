Наставник Ювентусу висловився щодо турнірного становища команди.
массіміліано аллегрі, getty images
24 апреля 2022, 15:45
Головний тренер туринського Ювентусу Массіміліано Аллегрі висловився щодо турнірного становища своєї команди.
Фахівець вважаю, що ще зарано віддавати четверту сходинку його команді.
"Не треба квапитись — ми ще не зайняли четверту сходинку. Я би ще не говорив це як про факт. Ми продовжуємо боротьбу за Кубок — це мене тішить. Четверте місце не відповідає нашим амбіціям, але зараз головне, щоб команда прогресувала. Я бачу прогрес і це добре.
Артур ще не відновився після травми, а щодо Даніло, Закарії та інших я буду вирішувати напередодні матчу. Сподіваюсь, що бразилець зіграє проти Венеції", — розповів Аллегрі для Sky Italia.
Наразі Ювентус випереджає Рому на п'ять пунктів, та має матч в запасі.
Відзначимо, що матч Сассуоло — Ювентус відбудеться завтра о 21:45 за київським часом.