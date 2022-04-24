Италия

Наставник Ювентусу висловився щодо турнірного становища команди.

Головний тренер туринського Ювентусу Массіміліано Аллегрі висловився щодо турнірного становища своєї команди.

Фахівець вважаю, що ще зарано віддавати четверту сходинку його команді.

"Не треба квапитись — ми ще не зайняли четверту сходинку. Я би ще не говорив це як про факт. Ми продовжуємо боротьбу за Кубок — це мене тішить. Четверте місце не відповідає нашим амбіціям, але зараз головне, щоб команда прогресувала. Я бачу прогрес і це добре.

Артур ще не відновився після травми, а щодо Даніло, Закарії та інших я буду вирішувати напередодні матчу. Сподіваюсь, що бразилець зіграє проти Венеції", — розповів Аллегрі для Sky Italia.

Наразі Ювентус випереджає Рому на п'ять пунктів, та має матч в запасі.

Відзначимо, що матч Сассуоло — Ювентус відбудеться завтра о 21:45 за київським часом.