Италия

Закінчились матчі чемпіонату Італії.

В рамках 34 туру італійської Серії А закінчились два протистояння.

Наполі на виїзді програв Емполі з рахунком 2:3.

У першому таймі матчу забив Дріс Мертенс. На початку другого тайму голом відзначився Інсіньє. Гендерсон на 80 хвилині відіграв один м'яч. Згодом Пінамонті забий другий гол для Емполі, а на 88 той же Пінамонті вивів їх вперед.

Емполі — Наполі 3:2

Голи: Гендерсон, 80, Пінамонті, 83, 88 — Мертенс, 44, Інсіньє, 53

У паралельному матчі Болонья вдома зіграла внічию з Удінезе (2:2).

На голи від Хікі та Санчоне, гості відповіли влучними ударами від Удогіє та Саксеса.

Болонья — Удінезе 2:2

Голи: Хікі, 6, Сансоне, 59 — Удогіє, 25, Саксес, 46