Закінчились матчі чемпіонату Італії.
Наполі, Getty Images
24 апреля 2022, 18:00
В рамках 34 туру італійської Серії А закінчились два протистояння.
Наполі на виїзді програв Емполі з рахунком 2:3.
У першому таймі матчу забив Дріс Мертенс. На початку другого тайму голом відзначився Інсіньє. Гендерсон на 80 хвилині відіграв один м'яч. Згодом Пінамонті забий другий гол для Емполі, а на 88 той же Пінамонті вивів їх вперед.
Емполі — Наполі 3:2
Голи: Гендерсон, 80, Пінамонті, 83, 88 — Мертенс, 44, Інсіньє, 53
У паралельному матчі Болонья вдома зіграла внічию з Удінезе (2:2).
На голи від Хікі та Санчоне, гості відповіли влучними ударами від Удогіє та Саксеса.
Болонья — Удінезе 2:2
Голи: Хікі, 6, Сансоне, 59 — Удогіє, 25, Саксес, 46