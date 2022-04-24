Италия

Нігерійський форвард входить у сферу інтересів Арсеналу.

Наполі визначився із сумою, за яку буде готовий розлучитися зі своїм ключовим нападником Віктором Осімхеном у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Джеймс Бендж, щоб придбати 23-річного нігерійця, потенційним покупцям доведеться заплатити неаполітанцям щонайменше 80 мільйонів євро.

Зазначається, що Осімхен є одним із центрфорвардів, трансфер якого розглядає лондонський Арсенал.

У поточному сезоні Віктор Осімхен провів за Наполі 28 матчів, у яких забив 16 голів та віддав 5 асистів.