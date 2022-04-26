Италия

Італійський фахівець претендує на посаду італійського клубу.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс незадоволений справами клубу у поточному сезоні Серії А.

Наполі під керівництвом Лучано Спалетті дуже якісно проводив сезон, але під кінець команда дуже здала.

Після невдалих ігор керівники клубу розглядають варіант із звільненням Спалетті та вже підібрало кандидатури потенційних нових керманичей.

Як повідомляє Football Italia з посиланням на La Repubblica, клуб вже зв'язався з головним тренером Фіорентини Вінченцо Італіяно та Роберто Де Дзербі, який очолює Шахтар.

Нагадаємо, що після 34 зіграних матчів Наполі займає третю позицію у таблиці і ще має шанси на чемпіонство.