Италия

До важких перемовин долучився навіть президент Наполі.

Найближчого трансферного вікна неаполітанський Наполі може втратити двох ключових гравців у лінії атаки, бо контракти Лоренцо Інсіньє та Дріса Мертенса добігають кінця та вже відомо, що італійський виконавець продовжить кар’єру в Торонто.

Саме це спонукає "південців" до того, аби змушувати бельгійського гравця продовжити діючу угоду на більший термін, однак при цьому клуб ще й хоче знизити його заробітну платню.

Замість 4,5 млн євро за сезон, Наполі хоче виплачувати Мертенсу 1,2 млн євро + різноманітні бонуси, пропонуючи угоду до завершення сезону-2023/24.

Заради того, аби схилити на свій бік прихильність футболіста, до дому Мертнеса, як повідомляє італійська преса, напередодні здійснив візит особисто президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс.

Перемовини тривали близько години, проте їхній підсумок залишається невизначеним.

У поточному сезоні Мертенс зіграв у 33 матчах, забивши 11 голів та віддавши дві гольові передачі.