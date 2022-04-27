Италия

Голи Пабло Марі, Деулофеу та Воласа принесли в актив "чорно-білих" три набрані очки.

Завершився перенесений поєдинок 20 туру італійської Серії А, в якому Фіорентина приймала на своєму полі Удінезе.

Незважаючи на статус фаворитів, контроль м'яча та більшу кількість створених моментів, "фіалки" зазнали нищівної поразки в цьому протистоянні.

Гості відправили у ворота Фіорентини чотири м'ячі без відповіді, авторами яких стали Пабло Марі, Жерар Деулофеу, Волас та Удогі, чого виявилося більш ніж достатньо для розгромної перемоги в цьому поєдинку.

Фіорентина — Удінезе 0:4

Голи: Пабло Марі, 12, Деулофеу, 36, Волас, 90+2, Удогі, 90+6

Фіорентина: Терраччьяно, Одріосола, Міленковіч (Ігор 46), Кварта, Бірагі, Бонавентура (Мале 46), Торрейра, Данкан (Іконе 70), Гонсалес, Пьонтек (Кабрал 46), Соттіл (Кальєхон 71)

Удінезе: Сільвестрі, Бекао, Марі, Нуйтінк, Н. Моліна (Соппi 90), Арслан (Яяло 60), Волас, Макенго, Удогі, Саксесс (Пуссетто 66), Деулофеу (Несторовскi 90)

Попередження: Гонсалес, Торрейра, Мале — Нуйтінк, Деулофеу, Макенго, Удогі