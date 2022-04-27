Италия

Наставник Фіорентини прокоментував матч Серії А.

Незважаючи на статус фаворитів, контроль м'яча та більшу кількість створених моментів, "фіалки" зазнали нищівної поразки в матчі проти Удінезе (0:4).

Головний тренер "фіалок" Вінченцо Італьяно прокоментував поразку, відзначивши хід пєдинку, який начебто контролювала його команда.

"Дуже поганий день для нас. Ми не були схожі самі на себе — ми контролювали м'яч, але натомість пропускали. Мали чимало моментів, щоб забити гол, але пропускали у свої ворота.

Останні два матчі ми були далекі від своєї ідеальної форми. Нам треба сконцентруватись на останніх матчах сезону", — вважає Італьяно.

Наступний матч Фіорентина зіграє проти Мілану, а Удінезе зустрінеться із Інтером.