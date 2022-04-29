Окрім того, під питанням участь в матчі проти Болоньї.
генріх мхітарян, getty images
29 апреля 2022, 22:41
Атакувальний півзахісник Роми Генріх Мхітарян може пропустити матч-відповідь Ліги конференцій проти Лестеру а також зустріч 35 туру Серії А проти Болоньї.
Футболіст отримав м'язове ушкодження в матчі проти "лис" та залишив поле на 57-й хвилині матчу.
Окрім того, очікується, що матч із командою Міхайловича пропустить Кріс Смоллінг, якому Моуріньо має намір дати відпочити.
Матч Рома — Лестер відбудеться п'ятого травня о 22:00 за київським часом.