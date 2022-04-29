Атакувальний півзахісник Роми Генріх Мхітарян може пропустити матч-відповідь Ліги конференцій проти Лестеру а також зустріч 35 туру Серії А проти Болоньї.

Футболіст отримав м'язове ушкодження в матчі проти "лис" та залишив поле на 57-й хвилині матчу.

Окрім того, очікується, що матч із командою Міхайловича пропустить Кріс Смоллінг, якому Моуріньо має намір дати відпочити.

Матч Рома — Лестер відбудеться п'ятого травня о 22:00 за київським часом.