Захисник Ювентуса розчарований провалом збірної в кваліфікації на чемпіонат світу.
Джорджо К'єлліні, Getty Images
30 апреля 2022, 09:50
Під час підготовки до початку поточно сезону, центральний захисник туринського Ювентусу Джорджо К’єлліні продовжив взаємини із "зебрами" на додаткові два роки.
Однак, не потрапляння збірної Італії на чемпіонат світу-2022 через невдалу спробу пройти плей-офф кваліфікації ризикує зруйнувати всі плани 37-річного виконавця продовжувати виступи на батьківщині.
Метою досвідченого виконавця було постійне перебування в полі зору тренерського штабу національної команди задля подальших виступів на мундіалі в Катарі, проте разом із невдачею "Скуадри Адзурри" зникли й обмеження до місця працевлаштування футболіста.
Зрештою, К’єлліні в поточному сезоні відіграв усього 22 матчі (1442 хвилини) в складі Ювентусу, що не дозволяє назвати його основним гравцем команди.
Виходячи з цього, Джорджо найближчим часом розглядатиме пропозиції, зокрема, з МЛС, куди найближчим часом має переїхати й нападник неаполітанського Наполі Лоренцо Інсіньє.