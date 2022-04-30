Италия

Захисник Ювентуса розчарований провалом збірної в кваліфікації на чемпіонат світу.

Під час підготовки до початку поточно сезону, центральний захисник туринського Ювентусу Джорджо К’єлліні продовжив взаємини із "зебрами" на додаткові два роки.

Однак, не потрапляння збірної Італії на чемпіонат світу-2022 через невдалу спробу пройти плей-офф кваліфікації ризикує зруйнувати всі плани 37-річного виконавця продовжувати виступи на батьківщині.

Метою досвідченого виконавця було постійне перебування в полі зору тренерського штабу національної команди задля подальших виступів на мундіалі в Катарі, проте разом із невдачею "Скуадри Адзурри" зникли й обмеження до місця працевлаштування футболіста.

Зрештою, К’єлліні в поточному сезоні відіграв усього 22 матчі (1442 хвилини) в складі Ювентусу, що не дозволяє назвати його основним гравцем команди.

Виходячи з цього, Джорджо найближчим часом розглядатиме пропозиції, зокрема, з МЛС, куди найближчим часом має переїхати й нападник неаполітанського Наполі Лоренцо Інсіньє.