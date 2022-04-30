Італієць може змінити плани.
Андреа Белотті, Getty Images
30 апреля 2022, 15:30
Нападник збірної Італії Андреа Белотті може підписати новий контракт із Торіно. Про це повідомляє Tuttosport.
Раніше очікувалось, що 28-річний футболіст залише Торіно, щоб перейти в більш статусний клуб.
Але ситуація може змінитись. Керівництво Торіно може запропонувати своєму лідеру підвищену зарплату.
Питання продовження співпраці може вирішитись у майбутні декілька днів. Його контракт розрахований до літа 2022 року.
На рахунку Белотті 19 матчів у цьому сезоні Серії А, п'ять забитих голів та один гольовий пас.