Италия

Італієць може змінити плани.

Нападник збірної Італії Андреа Белотті може підписати новий контракт із Торіно. Про це повідомляє Tuttosport.

Раніше очікувалось, що 28-річний футболіст залише Торіно, щоб перейти в більш статусний клуб.

Але ситуація може змінитись. Керівництво Торіно може запропонувати своєму лідеру підвищену зарплату.

Питання продовження співпраці може вирішитись у майбутні декілька днів. Його контракт розрахований до літа 2022 року.

На рахунку Белотті 19 матчів у цьому сезоні Серії А, п'ять забитих голів та один гольовий пас.