Италия

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку.

В 35-му турі італійської Серії А Лаціо в гостях з великими зусиллями переграв Спецію.

Лаціо майже весь матч був у ролі наздоганяючих, але зрештою помилка Віктора Коваленка призвела до контратаки, яку точним ударом завершив Ачербі.

Огляд матчу:

Спеція — Лаціо 3:4

Голи: Амьян, 9, Агудело, 36, Хрістов, 56 — Іммобіле (пен.), 33, Проведель, 54 (авт.), Мілінковіч-Савіч, 68, Ачербі, 90

Спеція: Проведель — Реца, Ніколау, Хрістов, Амьян — Ківер, Маджоре (Бастоні, 82), Джасі, Агудело (Коваленко, 82), Верде (Антіст, 78) — Манай

Лаціо: Стракоша — Марушич, Ачербі, Патрік (Луіс Феліпе, 86), Ладзари — Башич (Луіс Альберто, 59), Катальді, Мілінковіч-Савіч — Дзакканьї, Иммобіле, Феліпе Андерсон

Попередження: Дзакканьї, Манай, Амьян, Коваленко.