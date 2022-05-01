До вашої уваги найкращі моменти поєдинку.
радість гравців лаціо, getty images
01 мая 2022, 00:30
В 35-му турі італійської Серії А Лаціо в гостях з великими зусиллями переграв Спецію.
Лаціо майже весь матч був у ролі наздоганяючих, але зрештою помилка Віктора Коваленка призвела до контратаки, яку точним ударом завершив Ачербі.
Огляд матчу:
Спеція — Лаціо 3:4
Голи: Амьян, 9, Агудело, 36, Хрістов, 56 — Іммобіле (пен.), 33, Проведель, 54 (авт.), Мілінковіч-Савіч, 68, Ачербі, 90
Спеція: Проведель — Реца, Ніколау, Хрістов, Амьян — Ківер, Маджоре (Бастоні, 82), Джасі, Агудело (Коваленко, 82), Верде (Антіст, 78) — Манай
Лаціо: Стракоша — Марушич, Ачербі, Патрік (Луіс Феліпе, 86), Ладзари — Башич (Луіс Альберто, 59), Катальді, Мілінковіч-Савіч — Дзакканьї, Иммобіле, Феліпе Андерсон
Попередження: Дзакканьї, Манай, Амьян, Коваленко.