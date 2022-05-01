Италия

Закінчився матч чемпіонату Італії.

В рамках 35 туру італійської Серії А туринський Ювентус вдома переміг Венецію (2:1).

На сьомій хвилині рахунок був відкритий. Після подачі зі штрафного, де Лігт скинув головою м'яча на Бонуччі, який таким же чином вколотив його у ворота.

У другому таймі, на 71 хвилині, Венеція відігралась. Араму сильним пострілом з 20 метрів вразив лівий нижній кут воріт Щесни.

Але зовсім недовго грала музика. На 76 Бонуччі знову вивів вперед Ювентус. Центрбек буквально заштовхав м'яча у ворота.

Ювентус - Венеція 2:1

Голи: Бонуччі, 7, 76 — Араму, 71

Ювентус: Щесни — Данілу, Бонуччі, де Лігт, Пеллегріні (Сандро, 58) — Бернардескі (Дібала, 58), Закарія, Міретті (Артур, 79), Рабьо — Влахович (Кьєлліні, 79), Мората (Кін, 69).

Венеція: Мяенпяя — Хапс (Ульманн, 86), Чеккароні, Кальдара, Матею (Окереке, 86) — Ампаду Вакка (Фьорділіно, 37), Чрнігой (Перец, 64) — Кюізанс (Фіїно, 46), Араму — Анрі.

Попередження: Закарія, Пеллегріні, Сандро, Кіїне, Араму, Хапс.