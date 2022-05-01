Италия

Леау допоміг Мілану дотиснути Фіорентину

Колектив Стефано Пьолі довго намагався розкрити оборону суперників, аж допоки вони самі не припустилися помилки.

Мілан — Фіорентина, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Мілан — Фіорентина 1:0

Гол: Леау, 82



Мілан: Меньян — Калабрія, Калулу, Томорі, Ернандес — Тоналі, Кесс'є (Беннасер, 79) — Мессіас (Ребіч, 56), Діас (Круніч, 56), Леау — Жиру (Ібрагімович, 67).



Фіорентина: Терраччано — Венуті (Куарта, 46), Міленкович, Ігор, Бірагі — Дункан (Торрейра, 67), Амрабат, Малех (Бонавентура, 58) — Гонсалес (Іконе, 67), Артур Кабрал, Сапонара.



Попередження: Беннасер — Малех, Венуті, Куарта.