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Мілан — Фіорентина 1:0
Гол: Леау, 82

Мілан: Меньян — Калабрія, Калулу, Томорі, Ернандес — Тоналі, Кесс'є (Беннасер, 79) — Мессіас (Ребіч, 56), Діас (Круніч, 56), Леау — Жиру (Ібрагімович, 67).

Фіорентина: Терраччано — Венуті (Куарта, 46), Міленкович, Ігор, Бірагі — Дункан (Торрейра, 67), Амрабат, Малех (Бонавентура, 58) — Гонсалес (Іконе, 67), Артур Кабрал, Сапонара.

Попередження: Беннасер — Малех, Венуті, Куарта.