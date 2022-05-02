Италия

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку.

У рамках 35-го туру італійської Серії А Інтер вирушив у гості до Удінези, де здобув перемогу з мінімальною перевагою у рахунку.

На голи Перішича та Мартінеса господарі поля змогли лише відповісти точним ударом Пуссето.

Огляд матчу:

Удінезе — Інтер 1:2

Голи: Пуссето, 72 — Перішич, 12, Лаутаро Мартінес, 39

Удінезе: Сільвестрі, Перес, Марі, Бекао, Моліна (Соппі 73), Уолас, Арслан (Самарджич 46), Перейра (Яяло 79), Удоджі, Саксесс (Пуссетто 27), Деулофеу

Інтер: Хандановіч, Шкріньяр, Де Фрай, Дімарко (Д"Амброзіо 77), Дарміан, Брозовіч, Барелла (Весіно 88), Гальярдіні (Відаль 74), Перішич, Джеко (Корреа 74), Лаутаро Мартінес (Санчес 74)

Попередження: Марі, Пуссето — Весіно