До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Серії A.
Рома — Болонья, Getty Images
02 мая 2022, 07:20
Римська Рома напередодні в домашньому поєдинку проти Болоньї припустилася серйозної помилки, розписавши мирову з представником середини турнірної таблиці. При цьому, команда Жозе Моуріньо аж ніяк не володіла ініціативою за ходом гри, перебуваючи при цьому в стані потреби набирати очки для подальшої конкуренції за місця в зоні єврокубків.
Огляд матчу:
Рома — Болонья 0:0
Рома: Патрісіу — Манчіні, Кумбулла, Ібаньєс — Мейтленд-Найлз (Карсдорп, 58), Крістанте, Верету (Шомуродов, 77), Ель-Шаараві (Залевські, 59) — Перес (Пеллегріні, 58), Афена-Г’ян (Абрахам, 59) — Дзаньоло.
Болонья: Скорупські — Сумаро, Медель, Боніфаці (Теате, 81) — Схутен — Касіус (Де Сільвестрі, 62), Соріано (Ебішер, 81), Домінгес (Сванберг, 68), Хікі — Орсоліні (Барроу, 62), Арнаутовіч.
Попередження: Медель.
Джерело: MEGOGO.