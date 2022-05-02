Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Серії A.

Римська Рома напередодні в домашньому поєдинку проти Болоньї припустилася серйозної помилки, розписавши мирову з представником середини турнірної таблиці. При цьому, команда Жозе Моуріньо аж ніяк не володіла ініціативою за ходом гри, перебуваючи при цьому в стані потреби набирати очки для подальшої конкуренції за місця в зоні єврокубків.

Огляд матчу:

Рома — Болонья 0:0

Рома: Патрісіу — Манчіні, Кумбулла, Ібаньєс — Мейтленд-Найлз (Карсдорп, 58), Крістанте, Верету (Шомуродов, 77), Ель-Шаараві (Залевські, 59) — Перес (Пеллегріні, 58), Афена-Г’ян (Абрахам, 59) — Дзаньоло.

Болонья: Скорупські — Сумаро, Медель, Боніфаці (Теате, 81) — Схутен — Касіус (Де Сільвестрі, 62), Соріано (Ебішер, 81), Домінгес (Сванберг, 68), Хікі — Орсоліні (Барроу, 62), Арнаутовіч.

Попередження: Медель.

Джерело: MEGOGO.