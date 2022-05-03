Италия

Португалець може отримати підвищення заробітної плати.

Найближчим часом Мілан намагатиметься продовжити контракт із Рафаелем Леау, повідомляє Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, "россонері" мають намір зберегти 22-річного футболіста у своєму складі.

Мілан готовий платити втричі більше Леау, щоб той підписав новий контракт. Італійський клуб запропонує 4,5 мільйона євро за сезон, а гравцеві — контракт на чотири роки.

Зазначимо, що у 22-річному футболісту також зацікавлений ПСЖ.