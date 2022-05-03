Италия

Міланці не мають бажання продавати свого форварда.

Міланський Інтер не має планів на продаж свого лідера атаки Лаутаро Мартінеса.

Клуб знає про зацікавленість в гравцеві з боку Арсеналу та Манчестер Юнайтед, але не має наміру погоджуватись на продаж.

Боси "нерадзуррі" розуміють, що через нестачу коштів їм доведеться продавати футболістів влітку. Вони склали список гравців, яких готові виставити на трансфер.

Серед них форвард Андреа Пінамонті, який наразі виступає в Емполі на правах оренди. Його оцінюють у 25 мільйонів євро.

Другий кандидат на продаж — нападник Мартін Сатріано. Він зараз також у оренді у французькому Бресті. Його Інтер оцінив у 15 мільйонів.