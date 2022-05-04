Италия

24-річний португалець є основним вибором на позицію центрального півзахисника.

Центральний півзахисник Лілля Ренату Санчеш може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно та перебратися до італійської Серії А.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, Мілан близький до того, щоб підписати 24-річного португальця, який є їхнім першим вибором на посилення позиції центрального хавбека.

За інформацією джерела, лідер чемпіонату Італії перебувають на просунутій стадії переговорів щодо Санчеша з агентом Жорже Мендешем та Ліллем.

У поточному сезоні Ренату провів за Мілан 31 матч у всіх турнірах, у яких він забив 2 голи та віддав 5 асистів.