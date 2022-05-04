Італійський фахівець підпише угоду до 2024 року із опцією продовження ще на один рік.
Сімоне Індзагі, Getty Images
04 травня 2022, 15:56
Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі продовжить співпрацю зі своїм нинішнім клубом. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, 46-річний італієць поставить підпис під новою угодою, яка буде розрахована до літа 2024 року.
Також у контракті буде опція продовження до 2025 року. За новою угодою Індзагі зароблятиме 5,5 мільйонів євро за сезон.
Зазначимо, що після 35 турів Інтер розташовується на другому рядку в турнірній таблиці Серії А, відстаючи від лідируючого Мілана на два очки.