Италия

Італійський фахівець підпише угоду до 2024 року із опцією продовження ще на один рік.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі продовжить співпрацю зі своїм нинішнім клубом. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 46-річний італієць поставить підпис під новою угодою, яка буде розрахована до літа 2024 року.

Також у контракті буде опція продовження до 2025 року. За новою угодою Індзагі зароблятиме 5,5 мільйонів євро за сезон.

Зазначимо, що після 35 турів Інтер розташовується на другому рядку в турнірній таблиці Серії А, відстаючи від лідируючого Мілана на два очки.