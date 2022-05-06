Италия

Завершився матч чемпіонату Італії.

В 36 турі італійської Серії А Інтер вдома приймав Емолі.

Підопічні Індзагі програвали після перших 30 хвилин із недозвольним для претендента на Скудетто рахунком 0:2, але згодом показали характер.

Зусиллями Мартінеса "нерадзурі" не тількі відігрались, але й змогли перемогти непростого суперника — вирішальний гол забив Санчес, відгукнувшись на простріл Едіна Джеко.

Інтер - Емполі 4:2

Голи: Романьолі, 40 (авт.), Мартінес, 45, 64, Санчес, 90+3 — Пінамонті, 5, Аслані, 28