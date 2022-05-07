Италия

Пропонуємо до вашої уваги пряму трансляцію поєдинку чемпіонату Італії-2021/22.

У рамках 36-го туру італійської Серії А на нас чекає протистояння між Лаціо та Сампдорією, яке пройде на стадіоні Стадіо Олімпіко.

Стежити за всіма подіями цієї зустрічі ви можете на Football.ua. Медіасервіс MEGOGO проведе безкоштовну трансляцію матчу Лаціо проти Сампдорії на території України.

Початок сьогодні, 7 травня, о 21:45 за київським часом.

Відео онлайн-трансляція матчу