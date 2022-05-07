Италия

Наставник Болоньї висловився щодо чемпіонської гонки в Серії А.

Головний тренер Болоньї Сініша Міхайлович, який напередодні був виписаний із лікарні, висловився щодо чемпіонської гонки в Серії А.

Окрім того, фахівець розповів про те, як проходило його лікування від лейкемії.

"В цей раз лікування було складнішим. Іноді мені здається, що я можу бути екскурсоводом в лікарні для нових пацієнтів. Коли дивився матч із Інтером, було дуже не по собі, адже ми могли все втратити.

Я дуже сподівався, що Наполі стане чемпіоном Італії. В мене немає особистих пристрастей між Інтером та Міланом. Вважаю, що перемога "партенопейців" — це було б дуже добре для нашого футболу", — цітує Міхайловича Sky Italia.

Відзначимо, що черговий матч Болонья зіграє на виїзді проти Венеції. Поєдинок відбудеться завтра о 16:00 за київським часом.