Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Серії A.

Римський Лаціо в 36-му турі італійської Серії A зробив ще один крок на зустріч виступам у Лізі Європи наступного сезону, перегравши на власному полі генуезьку Сампдорію, яка з високою часткою ймовірності забезпечила собі виживання в "еліті" на наступний сезон.

Огляд матчу:

Лаціо — Сампдорія 2:0

Голи: Патрік, 41, Луїс Альберто, 59.

Лаціо: Стракоша — Лаццарі (Хісай, 78), Патрік, Ачербі, Марушич — Мілінковіч-Савіч, Катальді (Лейва, 65), Луїс Альберто (Башич, 77) — Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї (Ромеро, 83).

Сампдорія: Аудеро — Берешинські, Феррарі, Коллі, Ауджелло — Вієйра (Трімболі, 86) — Кандрева, Рінкон, Торсбі (Аскільдсен, 78), Сабірі (Дамсгор, 68) — Капуто (Кукурелья, 68).

Попередження: Хісай — Вієйра.

Джерело: MEGOGO.