До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Серії A.
Лаціо — Сампдорія, Getty Images
08 травня 2022, 11:25
Римський Лаціо в 36-му турі італійської Серії A зробив ще один крок на зустріч виступам у Лізі Європи наступного сезону, перегравши на власному полі генуезьку Сампдорію, яка з високою часткою ймовірності забезпечила собі виживання в "еліті" на наступний сезон.
Огляд матчу:
Лаціо — Сампдорія 2:0
Голи: Патрік, 41, Луїс Альберто, 59.
Лаціо: Стракоша — Лаццарі (Хісай, 78), Патрік, Ачербі, Марушич — Мілінковіч-Савіч, Катальді (Лейва, 65), Луїс Альберто (Башич, 77) — Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї (Ромеро, 83).
Сампдорія: Аудеро — Берешинські, Феррарі, Коллі, Ауджелло — Вієйра (Трімболі, 86) — Кандрева, Рінкон, Торсбі (Аскільдсен, 78), Сабірі (Дамсгор, 68) — Капуто (Кукурелья, 68).
Попередження: Хісай — Вієйра.
Джерело: MEGOGO.