Италия

Хавбек Сампдорії пройшов курс фізіотерапії.

Півзахісник Сампдорії Стефано Сенсі, права якого належать Інтеру, має шанс зіграти проти Фіорентини в 37-му турі.

Футболіст форсував своє відновлення після травми м'язу правого стегна та вже пройшов курси фізіотерапії. Сенсі очікує ще одне тестування і за його підсумками стане зрозуміло, чи зіграє він проти "фіалок", — повідомляє Pazzidifanta.

Достовірно відомо, що Сенсі точно зіграє проти Інтера в останньому турі чемпіонату Італії.

Відзначимо, що матч відбудеться 16 квітня о 19:30 за київським часом.