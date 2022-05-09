Наступний сезон на чолі Юве буде той самий тренер.
Массіміліано Аллегрі, Getty Images
09 травня 2022, 15:55
Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі не залишить команду наприкінці сезону-2021/22.
Як стало відомо Calciomercato, результат у фіналі Кубку Італії, де Ювентус зійдеться з міланським Інтером, не вплине на майбутнє Аллегрі.
Фахівець повернувся у туринський гранд на початку сезону, але не зміг привести клуб до чемпіонства, а у ЛЧ вилетів на стадії 1/8 фіналу.
У Серії А Ювентус не має шансів піднятись вище шостого місця у турнірній таблиці, але вже забезпечив собі Лігу чемпіонів на наступний сезон.
Контракт Аллегрі із "старою сеньорою" розрахований до літа 2025 року.