Италия

Наступний сезон на чолі Юве буде той самий тренер.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі не залишить команду наприкінці сезону-2021/22.

Як стало відомо Calciomercato, результат у фіналі Кубку Італії, де Ювентус зійдеться з міланським Інтером, не вплине на майбутнє Аллегрі.

Фахівець повернувся у туринський гранд на початку сезону, але не зміг привести клуб до чемпіонства, а у ЛЧ вилетів на стадії 1/8 фіналу.

У Серії А Ювентус не має шансів піднятись вище шостого місця у турнірній таблиці, але вже забезпечив собі Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Контракт Аллегрі із "старою сеньорою" розрахований до літа 2025 року.