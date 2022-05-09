Италия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 36-го туру італійської Серії А, у якому зіграють флорентійська Фіорентина та римська Рома.

У 36-му турі італійської Серії A Фіорентина на власному полі матиме чи не останній шанс у сезоні, аби потиснути Рому в зоні єврокубків.

Вінченцо Італьяно, після поразки від Мілану (0:1), вирішив використати з перших хвилин Бонавентуру в центральній лінії, тоді як Іконе доповнив атаку.

Жозе Моуріньо, на тлі перемоги на Лестером (1:0), залучив до стартового складу Верету до півзахисту, а Пеллегріні перейшов до нападу, у пару до Абрахама.

Фіорентина: Терраччано — Венуті, Міленкович, Ігор, Бірагі — Бонавентура, Амрабат, Дункан — Гонсалес, Артур Кабрал, Іконе.

Запасні: Драговські, Мартінес, Настасіч, Терзіч, Торрейра, Малех, Соттіль, Пьонтек, Сапонара, Кокорін.



Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Карсдорп, Крістанте, Олівейра, Верету, Залевські — Лор. Пеллегріні, Абрахам.

Запасні: Фусато, Кумбулла, Мейтленд-Найлз, Спінаццола, Бове, Дарбо, Вінья, Афена-Гьян, Дзаньоло, Ель Шаараві, Перес, Шомуродов.



Гра Фіорентина — Рома почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.