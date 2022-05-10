Италия

Наставник Інтеру висловився напередодні вирішального матчу.

В фіналі Кубку Італії міланський Інтер зустрінеться із принциповим суперником в обличчі туринського Ювентусу.

Головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі поділився думками напередодні вирішальної зустрічі.

"Перед стартом Серії А я і гадки не мав, що ми проведемо такий фантастичний сезон. Це було дійсно неперевершено. Щодо фіналу, то в таких матчах все вирішують деталі. Після матчу будемо думати про чемпіонат.

Ювентус? Ми розуміємо, що на нас очікує дуже складний суперник, який хоче взяти трофей. Інтер має досвід якісних виступів проти цього суперника, тож нам є що приготувати для них.

Фантастика, що гра буде саме на Стадіо Олімпіко. Цей стадіон дуже важливий для мене, я багато чого досяг тут. Сподіваюсь, його енергетика допоможе нам", — розповів фахівець для Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, що матч Ювентус — Інтер відбудеться завтра о 22:00 за київським часом.