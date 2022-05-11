Италия

Пропонуємо до вашої уваги анонс зустрічі Кубка Італії.

У фінальному матчі Кубка Італії Ювентус зіграє проти Інтера на стадіоні Олімпіко у Римі.

Ювентус — Інтер

Середа, 11 травня, 22:00. Стадіон Олімпіко, Рим. Головний арбітр зустрічі – Паоло Валері.

Ювентус підходить до фінального матчу Кубка Італії у не найкращому настрої після поразки від Дженоа у чемпіонаті. Підопічні Алегрі вели з мінімальною перевагою в рахунку, але примудрилися пропустити двічі під завісу зустрічі. Через це туринцям тепер дуже складно мріяти про третій рядок турнірної таблиці за підсумками сезону.

З іншого боку, Ювентус цілком готовий дати бій у окремому матчі, щоб поборотися за єдиний титул, який команда ще може виграти. До того ж, туринцям дуже хочеться реабілітуватися за поразку від Інтера у Суперкубку Італії – команда Алегрі пропустила вирішальний гол на 120 хвилині після точного удару Санчеса.

Інтер у свою чергу продовжує боротьбу за чемпіонський титул. Команда йде на другому рядку турнірної таблиці з 78 балами, відстаючи від Мілана на два очки. У Інтера календар трохи легший, ніж у візаві, але немає сумнівів, що команда Індзагі перебуває у величезній напрузі через поточний розклад.

Минулого туру чемпіонату Італії Інтер мало сам не подарував титул Мілану. "Нерадзуррі" поступалися Емполі з рахунком 0:2, але змогли перевернути хід зустрічі і здобули перемогу з рахунком 4:2.

У протистоянні Інтера та Ювентуса за останні п'ять матчів було дві перемоги "нерадзуррі", два нічийні результати та тріумф туринців.

Тренерський штаб Ювентуса, як і раніше, не зможе розраховувати на К'єзу, Маккенні та Де Шильо, тоді як у Інтера не варто очікувати Бастоні.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Де Шільо, Кайо, К'єза, Маккенні — Бастоні

Під питанням: Данило, Пеллегріні