Италия

Клуб ще не вирішив, чи потрібно підсилюватись аргентинцем.

Туринський Ювентус отримав від агентів пропозицію підписати вінгера ПСЖ та збірної Аргентини Анхеля Ді Марію.

Футболіст хоче перейти до італійського клубу та чекає рішення від босів "старої сеньйори".

Як зазначає журналіст Ніколо Скіра, Ювентус ще не вирішив, чи потрібно їм підписувати 34-річного гравця, який влітку отримає статус вільного агента.

У сезоні-2021/22 на рахунку Ді Марії 29 матчів в усіх змаганнях за ПСЖ, три забиті м'ячі та сім результативних передач.

Нагадаємо, що Ді Марія в Європі захищав кольори Бенфіки, мадридського Реала, Манчестер Юнайтед та з 2015 року ПСЖ.