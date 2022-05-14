Италия

Аргентинський півзахисник може повернутися до чемпіонату Італії.

Ювентус активізував переговори з Леандро Паредесом, повідомляє GFFN із посиланням на BUT.

За інформацією джерела, переговори йдуть непросто: ПСЖ вимагає за 27-річного футболіста 20 мільйонів євро, а Леандро хоче високу заробітну плату. Також інтерес до Паредес виявляє Інтер.

В Італії він встиг пограти за К’єво, Рому та Емполі.

У поточному сезоні Паредес провів 22 матчі за ПСЖ: на його рахунку 1 гол та 2 результативні передачі.