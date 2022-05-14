Аргентинський півзахисник може повернутися до чемпіонату Італії.
ЛЕАНДРО ПАРЕДЕС, GETTY IMAGES
14 травня 2022, 13:39
Ювентус активізував переговори з Леандро Паредесом, повідомляє GFFN із посиланням на BUT.
За інформацією джерела, переговори йдуть непросто: ПСЖ вимагає за 27-річного футболіста 20 мільйонів євро, а Леандро хоче високу заробітну плату. Також інтерес до Паредес виявляє Інтер.
В Італії він встиг пограти за К’єво, Рому та Емполі.
У поточному сезоні Паредес провів 22 матчі за ПСЖ: на його рахунку 1 гол та 2 результативні передачі.