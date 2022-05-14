Италия

Сенегальський захисник може продовжити кар'єру в АПЛ.

Представники Каліду Кулібалі вийшли на контакт із керівництвом Манчестер Юнайтед, повідомляє SportWitness із посиланням на Area Napoli.

За інформацією джерела, агенти хочуть, щоби футболіст перейшов до складу манчестерської команди.

Контракт 30-річного футболіста з Наполі розрахований до 30 червня 2023 року.

Повідомляється, що новий головний тренер МЮ Ерік тен Гаг також зацікавлений у послугах сенегальця.

У поточному сезоні Кулібалі провів 25 матчів у Серії А: на його рахунку 3 голи та 2 асисти.