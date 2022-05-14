Италия

"Помаранчево-чорно-зелені" втратили шанс залишитися в елітному дивізіоні.

Венеція залишає Серію А і вирушає до Серії Б. Емполі зіграв унічию проти Салернітани (1:1), внаслідок чого у клубу втратили всі шанси на боротьбу за збереження прописки у вищому дивізіоні.

Венеція займає двадцяте місце, а за два тури до закінчення чемпіонату має 25 очок. Найближчий матч проти Роми не матиме для "лагунарі" турнірного значення.

Нагадаємо, що минулого сезону Венеція завоювала путівку до Серії А.

Матч Рома – Венеція відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.